Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

735,40 EUR -0,70% (08.03.2022, 09:03)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

766,90 EUR +0,96% (07.03.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

804,58 USD -4,02% (07.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) halte noch in diesem Monat einen Produktionsstart der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide für möglich. Am vergangenen Freitag habe die Landesregierung die Genehmigung an Tesla übergeben, "so dass wir damit rechnen können, dass im März (...) noch die Produktion anläuft in Grünheide", habe Woidke am Montag beim Festakt zum Aufbau des Lausitz Science Parks in Cottbus gesagt.Die Autofabrik sei "ein weiterer sichtbarer Punkt dafür, dass Brandenburg gerade im Bereich der klimaneutralen Mobilität "the place to be" (der angesagte Ort) sei.Das Landesumweltamt habe den Bau der Fabrik mit über 400 Auflagen und Bedingungen genehmigt. Das Werk stehe bereits - von Tesla auf eigenes Risiko über fast 20 vorzeitige Zulassungen gebaut. Laut Umweltministerium wolle Tesla die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme innerhalb von zwei Wochen erfüllen.Offen seien die Folgen einer Gerichtsentscheidung: Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) habe am Freitag einer Klage der Grünen Liga und des Naturschutzbundes Brandenburg gegen das Landesumweltamt teilweise stattgegeben. Es habe vorerst die Förderung im Wasserwerk Eggersdorf durch den Wasserverband Strausberg-Erkner gestoppt, bis eine fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit für eine höhere Fördermenge nachgeholt sei. Das könnte auch Tesla betreffen, das einen Versorgungsvertrag geschlossen habe.Das Tesla-Werk in Grünheide könnte sich nun tatsächlich auf der Zielgeraden befinden. Die Aktie von Tesla habe zuletzt allerdings ebenfalls unter der allgemeinen Marktschwäche gelitten. Wichtig wäre eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie.Langfristig bleibt das Papier weiter interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link