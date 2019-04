Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Laut einem Bericht der "Financial Times" werde FiatChrysler (FCA) neuer Großkunde von Tesla. Hintergrund: Die EU habe die weltweit schärfsten CO2-Grenzwerte für Autos. Würden Hersteller diese Richtwerte nicht einhalten, würden Strafen in Milliardenhöhe drohen. FiatChrysler (FCA) wolle in Zukunft hunderte Millionen Dollar an Tesla zahlen, nur damit deren Elektroflitzer in Zukunft zur FCA-Flotte dazu gerechnet und die CO2-Bilanz aufgehübscht werde. Rückenwind könne die Aktie von Tesla gut gebrauchen. Durch die schwachen Zulassungszahlen komme das Papier der wichtigen Unterstützungszone zwischen 245 und 250 Dollar immer näher.Mit einem Umsatz von 128,8 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 4,5 Milliarden Dollar liege Fiat Chrysler laut den Forbes Global 2000 auf Platz 128 der weltgrößten Unternehmen (Stand 2017). Zum Portfolio von Fiat Chrysler würden Marken wie Alfa Romeo und Maserati sowie Dodge und Jeep gehören.Den Trend hin zu Elektro- und Hybridautos habe der Autobauer bislang nahezu komplett verschlafen. Das Problem für FCA: Ab 2020 schreibe die EU für Neufahrzeuge einen CO2-Grenzwert von 95 Gramm pro Kilometer vor. Würden diese nicht erfüllt, würden saftige Strafen drohen. Was FiatChrysler betreffe, so könnten diese "nach 2022 durchaus die Milliarden Euro-Grenze überschreiten", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Eine Vorgabe, die kein einziger Autobauer aus der EU ohne Hilfe von Elektroflitzern im Portfolio schaffen werde. Nicht umsonst habe Volkswagen-Chef Herbert Diess angekündigt, in den kommenden Jahren bis zu 44 Milliarden Euro in die Elektrifizierung zu stecken. Denn: Der hohe CO2-Ausstoß der Spritfresser, wie zum Beispiel der SUVs, beispielsweise lasse sich also mit den Null-Emissionen von Elektroautos gegenrechnen.Um die strengen Abgasvorschriften der EU erfüllen zu können, wolle FCA offenbar nun hunderte Millionen Euro an Tesla zahlen. "Die EU erlaubt, dass sich unterschiedliche Autobauer zur Erreichung der CO2-Ziele zusammenschließen, also Pooling machen. So wie Porsche im VW-Konzernverbund bei den Zielen der CO2-Emissionen der Neuwagen profitiert, können sich auch unabhängige Unternehmen zusammenschließen, was richtig ist. Allerdings ist das dann nicht eine Einmal-Geschichte, sondern es muss ein längerer Vertrag werden", so Autoexperte Dudenhöffer.Was Tesla betreffe, so müsse die Marke von 250 Dollar halten. Im Anschluss, könnte das Papier wieder nach oben drehen. Bereits in der Vergangenheit hat sich diese Marke mehrmals als charttechnischer Wendepunkt entpuppt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link