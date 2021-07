NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

653,38 USD -2,27% (14.07.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (15.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einem starken Wochenstart stehe die Tesla-Aktie seit Dienstag wieder unter Druck. Die Kursgewinne vom Montag seien damit verpufft. Aus charttechnischer Sicht gebe es nach wie vor mehrere Anhaltspunkte, dass es zu weiteren starken Rücksetzern kommen könnte.Erst letzten Freitag sei es soweit gewesen. Die 50-Tage-Linie habe die 200-Tage-Linie von oben nach unten gekreuzt. In der Charttechnik sei dies als "Death Cross" oder Todeskreuz bekannt und stelle ein starkes Verkaufssignal dar. Die Tesla-Aktie habe dies aber kaltgestellt. Auf dieses Signal habe der Wert in der Spitze um 6% zugelegt.Der starke Widerstandsbereich zwischen 690 und 700 Dollar habe jedoch am Dienstag die kurzfristige Aufwärtsdynamik gestoppt. Daraufhin habe die Tesla-Aktie um rund 6% zurückgesetzt und sei dabei am gestrigen Mittwoch unter die 100-Tage-Linie bei 656 USD gefallen. Damit notiere sie jetzt nur noch knapp über dem GD50 und dem GD200 bei 628 und 635 USD sowie über der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bei 645 USD.Zeige das Todeskreuz doch noch seine Wirkung, sodass die Aktie unter diese Marken falle, sei mit weiteren starken Rücksetzern zu rechnen. In den Fokus rücke dann die nächste Unterstützungszone, die vom September-Verlaufshoch bei 502,49 USD und der unteren Dreiecksbegrenzung bei 540 USD ausgehe, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:558,40 EUR +1,14% (15.07.2021, 11:20)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:559,10 EUR -1,57% (15.07.2021, 10:54)