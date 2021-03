ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.03.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Weitere Rally möglich - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) markierte am 25. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie deutlich unter Druck geraten und am 5. März 2020 auf das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab 13. November 2020 bei 546,74 USD zurückgefallen. Dort habe sich der Wert wieder gefangen und sich an den EMA 50 bei aktuell 717,04 USD erholt. An diesem EMA hänge die Aktie seit einigen Tagen fest. Trotz der deutlichen Verluste ab Ende Januar seien die übergeordneten Aufwärtstrends intakt geblieben.Die Tesla-Aktie könnte in den nächsten Tagen zu einer weiteren Rally ansetzen. Dafür müsse sie aber zunächst den EMA 50 überwinden. Gelinge dieser Ausbruch, dann wäre ein Anstieg in Richtung 780,10 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert allerdings unter 666,14 USD und damit unter das Tief vom Freitag abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 620,09 USD oder sogar 546,74 USD drohen. (Analyse vom 16.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:597,80 EUR +1,07% (16.03.2021, 08:53)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:591,20 EUR +3,81% (15.03.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:707,94 USD +2,05% (15.03.2021, 21:00)