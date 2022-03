Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

758,90 EUR +3,83% (16.03.2022, 16:00)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

756,70 EUR +4,78% (16.03.2022, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

832,90 USD +3,87% (16.03.2022, 15:48)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Elektroautobauer aus aller Welt hätten im bisherigen Jahresverlauf ordentlich an Wert eingebüßt. So habe die Tesla-Aktie seit Anfang Januar über 30% verloren. Aktionäre stünden jetzt vor der Frage, ob sie das Papier halten oder verkaufen sollten.Die Tesla-Aktie kämpfe derzeit mit der 800-USD-Marke, nachdem sie Anfang November noch zu 1.243,49 USD gehandelt worden sei. Damit seien mehr als 240 Mrd. USD an Börsenwert vernichtet worden. Ihren Tiefpunkt habe die Tesla-Aktie am 24. Februar gehabt, als der Krieg in der Ukraine begonnen habe. Kurzfristig sei sie auf 700 USD gefallen, habe im Laufe des Tages jedoch rund 100 USD wieder wettmachen können.Unter Berücksichtigung der Wall-Street-Bewertungen sei Tesla wohl eine der unbeliebtesten Elektroauto-Aktien. Weniger als die Hälfte der Analysten, die das US-Unternehmen beobachten würden, würden die Aktie mit kaufen einstufen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Empfehlungsquote für Aktien im S&P 500-Index liege bei etwa 58%.Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Tesla-Aktie liege wiederum bei rund 946 USD und damit keine 20% über dem aktuellen Kurs. Das Unternehmen von Elon Musk sei aber - neben dem in Hongkong gelisteten chinesischen Unternehmen BYD - einer von nur zwei Elektroauto-Herstellern, die derzeit Gewinne erwirtschaften würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: