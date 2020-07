Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.236,00 EUR +0,26% (08.07.2020, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.235,40 EUR -0,88% (08.07.2020, 12:31)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.389,86 USD +1,33% (07.07.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (08.07.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist im vergangen Monat zum wertvollsten Automobilkonzern weltweit aufgestiegen - und das obwohl man bei den klassischen Unternehmenskennzahlen noch nicht mit den etablierten Automobilherstellern mithalten kann, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Kritiker würden schon lange behaupten, die Aktie sei überbewertet. Jedoch habe das Unternehmen allerhand Wettbewerbsvorteile, die in Zukunft noch größer werden könnten.Das zweite Quartal dieses Jahres sei stark gekennzeichnet gewesen von der weltweiten Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Den führenden Automobilkonzernen sei in der Spitze mehr als ein Drittel des Absatzes weggebrochen. Nun habe Tesla, der Elektro-Automobilbauer aus dem Silicon Valley, mit guten Auslieferungszahlen überrascht. Tesla habe zwischen April und Juni 90.650 Auslieferungen verzeichnet. Damit bleibe man rund 5 Prozent hinter den Auslieferungszahlen des Vorjahresquartals zurück und habe erfolgreiche Schadensbegrenzung betreiben können."Nachdem unser Hauptwerk in Fremont den Großteil des Quartals geschlossen war, haben wir die Produktion wieder erfolgreich auf das Vor-Niveau gebracht", lobe Musk die gelungene Wiederaufnahme der Produktion. Den größeren Beitrag zum Auslieferungserfolg dürfte allerdings Teslas Gigafactory in Shanghai geliefert haben. Weil China die Corona-Pandemie früher durchlitten habe als der Rest der Welt, sei die zweiwöchige Schließung des Werks ins erste Quartal gefallen und habe die aktuellen Auslieferungszahlen nicht mehr nach unten gezogen.Die guten Absatzzahlen hätten sogar die Prognosen der Analysten übertroffen. Die Börsen hätten dies mit kräftigen Kursgewinnen quittiert. Bereits Mitte des vergangenen Monats habe Tesla den japanischen Automobilkonzern Toyota als den wertvollsten Autokonzern abgelöst. Die ungewöhnlich hohe Bewertung Teslas an den Börsen sei durch klassische Kennzahlen nicht zu erklären. Denn mit einem Jahresumsatz von rund 25 Mrd. USD spiele Tesla noch nicht in der Liga der größten Automobilkonzerne mit. Toyota habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 60 Mrd. USD verzeichnen können. Vielmehr stelle Tesla für Anleger eine Wette auf die Zukunft der Automobilbranche dar. Diese werde geprägt sein von effizienter Nutzung von Ressourcen, E-Mobilität und intelligenter Einbindung von Software - alles Themen, bei denen Tesla einen zum Teil beträchtlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz besitze.Besonders groß sei der Vorteil bei der Nutzung von Batterien für den Antrieb des Motors. Kürzlich habe Tesla erklärt, dass das Model S das erste E-Auto sein werde, das über 600 km mit einer Ladung zurücklegen können werde. Für den September habe CEO Elon Musk "überwältigende" Batterie-Pläne angekündigt, die versprächen, die Nutzung der Batterien noch effizienter zu machen, und Teslas Vorsprung auf dem Gebiet der Elektro-Mobilität gegenüber der Konkurrenz weiter ausbauen werde.Zudem setze Tesla zunehmend auf eine automatisierte Produktion. Roboter sollten hierbei künftig eine größere Rolle einnehmen. Sollte es Tesla gelingen, die Produktion kosteneffizienter zu machen und gleichzeitig die hohen technischen Standards zu erfüllen, könnte man neben der technologischen Vorreiterrolle auch die Kostenführerschaft in der Automobilbranche erlangen.Der Wettbewerbsvorteil bleibe nicht nur auf die Nutzung der Batterien beschränkt. Grundsätzlich müssten es Automobilhersteller schaffen, dem Auto einen zentralen Computer einzubauen, der Elemente wie die Motor- und Batterieleistung intelligent steuere und mit seiner Umgebung kommuniziere. Dazu müsse das Auto ständig mit dem Internet verbunden sein. Die Internettechnologie breche also auch das klassische Geschäftsmodell der Automobilbranche auf. Tesla habe auf diesem Gebiet einen gewaltigen Erfahrungsvorsprung: Im Gegensatz zu arrivierten Automobilherstellern habe Tesla alle seiner ausgelieferten Modelle mit intelligenter Software ausgestattet und könne seinen Kunden ein ausgeklügeltes Software- und Datennutzungssystem zur Verfügung stellen, das unter anderem Updates zur Verbesserung der Batterienleistung aufspielen könne - ein Service, den andere Hersteller aufgrund fehlender Erfahrung noch nicht anbieten könnten.Laut Branchenexperten habe die Corona-Pandemie die Megatrends in Automobilindustrie, Klimabereich und Digitalisierung beschleunigt. Technologieunternehmen, die einen großen Vorsprung bei Kernkompetenzen der Megatrends besitzen würden, würden den Vorsprung gegenüber Mitbewerbern nicht nur halten sondern weiter ausbauen können. Es sei gut möglich, dass die technologische Marktführerschaft, die Tesla schon jetzt innehabe, zu einem noch größeren Vorteil werden könnte.Die Aktie der Tesla Inc. werde aktuell bei USD 1371,58 (07.07.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 1377,79 (06.07.2020) und das Jahrestief bei USD 211,00 (23.08.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden neun Analysten die Aktie auf "buy", elf auf "hold" und 16 auf "sell" setzen. (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link