XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

768,20 EUR -0,44% (10.03.2022, 10:32)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

858,97 USD +4,19% (09.03.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine baldige Lösung bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland habe den Gesamtmarkt am Mittwoch aufatmen lassen. So habe auch die Tesla-Aktie deutlich zugelegt und notiert jetze damit unmittelbar vor charttechnischen Hürden.Unterdessen hebe der US-Konzern die Preise an. Das sei auf die steigenden Rohstoffkosten im Zuge des Ukraine-Kriegs zurückzuführen. Höhere Preise für Nickel, Lithium und andere Materialien würden den langfristigen Trend sinkender Kosten für Batterien zu verlangsamen drohen.Trotz dieser Tatsache sei die Tesla-Aktie am Mittwoch dem Gesamtmarkt gefolgt. Mit einem Plus von über 4% habe sie gestern dabei den Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 843,35 USD überschritten. Somit notiere sie direkt an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie, die aktuell bei 855 USD verlaufe. Könne diese Hürde in den nächsten Handelstagen erfolgreich überwunden werden, gelte es in diesem Zug den bedeutenden Widerstand am 2021er-Verlaufshoch bei 900,40 USD zu knacken. Danach wäre eine kurzfristige Erholung bis in Richtung des Rekordhochs wahrscheinlich.