Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (04.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wer gerne im Auto Games zocke, für den gebe es eine gute Nachricht. Elon Musk plane, "Minecraft" und "Pokemon Go" in Teslas zu installieren. Entsprechende Gedanken zu virtuellen Spielen "während man sicher fährt", habe Musk nun auf Twitter mitgeteilt. Dort sei er aktuell sehr aktiv. Er habe bereits am Freitag geschrieben, dass er den Aktienkurs des US-Elektroautobauers für zu hoch halte. Außerdem habe der Tech-Milliardär: "Ich verkaufe fast allen physischen Besitz." Getwittert.Ungeachtet dessen habeMorgan Stanley nun das Kursziel für die Tesla-Aktie von 440 auf 680 USD angehoben. Damit folge die US-Investmentbank Goldman Sachs, die schon am Donnerstag das Kursziel für Tesla nach den Quartalszahlen von 864 auf 925 USD erhöht habe, da man auf "mittel- bis langfristig starke Margen" hoffe.Das Umfeld bleibe herausfordernd. Neue Zahlen würden zeigen, dass der Absatz von Autos in Frankreich im April wegen Corona um 88,8% zurückgegangen sei. Der Marktanteil von Elektroautos habe dabei 7,8% betragen. Die Hoffnung von Tesla-Bullen sei, dass sich der Verkauf von Elektroautos in der Krise schneller erhole als der von Benzin- und Dieselautos.Charttechnisch gerate die jüngste Aufwärtsrally gerade ins Stocken. Trader sollten neues Momentum vor Zukäufen abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:658,20 EUR -7,75% (04.05.2020, 09:51)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:652,90 EUR -13,91% (04.05.2020, 09:36)