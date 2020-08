XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (12.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Aus dem Hause Tesla gebe es aktuell fast nur positiven Newsflow. Das Unternehmen ziehe mit atemberaubender Geschwindigkeit eine Giga-Factory nach der anderen hoch. In elf Monaten habe die Produktionsstätte in Schanghai gestanden, die neue Firma "Giga Berlin" solle noch schneller fertig sein. Nun habe Tesla seine Investoren mit einer weiteren Top-Nachricht überrascht.Der Elektroautohersteller habe für den 31. August einen Aktiensplit im Verhältnis 5:1 angekündigt. Anleger sollten für je eine Aktie vier weitere Anteilscheine als Dividende erhalten, habe Tesla am Dienstag bekannt gegeben. Damit solle es mehr Angestellten und Investoren ermöglicht werden, Aktionär zu werden.Das Ziel des Aktiensplits bestehe in erster Linie darin, den Aktienkurs optisch günstiger aussehen zu lassen, um weitere (auch kleinere) Investoren anzulocken.Die Anleger hätten euphorisch auf die Ankündigung des Aktiensplits reagiert und hätten die Tesla-Aktie im nachbörslichen Handel um über sechs Prozent nach oben getrieben. Aktuell notiere die Tesla-Aktie bei 1.463,23 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.255,80 EUR +7,37% (12.08.2020, 08:44)