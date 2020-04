XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer wolle in den USA wegen der pausierten Produktion spürbar bei der Vergütung der Arbeitnehmer sparen. Für Mitarbeiter im Management sollten die Einschnitte bis zu 30% betragen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf von ihr eingesehene interne Dokumente berichtet habe. Mitarbeiter, die weder in kritische Funktionen eingeteilt worden seien, noch von Zuhause arbeiten könnten, würden demnach beurlaubt und keine Arbeitsvergütung erhalten. Ihre Krankenversicherungszulagen sollten ihnen aber erhalten bleiben. Tesla habe den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren wollen.Ein Instrument wie das in Deutschland und anderen Teilen Europas bekannte Kurzarbeitergeld habe es in den USA nicht gegeben, mit den Konjunkturhilfen der US-Regierung sei die bislang begrenzte Arbeitslosenhilfe jedoch ausgeweitet worden. Nun solle es Arbeitgebern auch möglich sein, Angestellte für bis zu vier Monate zu beurlauben anstatt sie zu entlassen.Tesla habe im Hauptwerk in Fremont in Kalifornien wegen des Coronavirus erst nach tagelangen Diskussionen mit Gesetzesvertretern die Produktion ab 23. März gestoppt. In dem Werk würden rund 10.000 Beschäftigte arbeiten. Für den US-Konzern sei die Zwangspause ein herber Rückschlag. Tesla wolle seine Offensive im Massenmarkt mit dem neuen Kompakt-SUV Model Y forcieren und müsse dafür eigentlich rasch die Produktion in Fremont hochfahren.Seit dem Allzeithoch das Anfang Februar bei 968,99 USD markiert worden sei, habe die Tesla-Aktie mittlerweile deutlich korrigiert. Zuletzt habe sich das Papier jedoch stabilisieren können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)