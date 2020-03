XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

362,85 EUR -9,64% (18.03.2020, 15:02)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

397,73 USD -7,55% (18.03.2020,15:03 )



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe sich lange gewehrt, doch jetzt müsse auch der US-Elektroautobauer auf die neue Lage reagieren und seine Produktion Kalifornien wochenlang schließen. Grund: Die Behörden hätten für die ganze Region am Dienstag eine dreiwöchige Ausgangssperre verhängt. Und für Tesla gebe es keine Ausnahme: "Tesla ist nach der Gesundheitsanweisung des Alameda Counties kein wesentliches Geschäft", würden Medien den Sprecher des Sheriffs zitieren.Die Tesla-Fabrik in Fremont habe mehr als 10.000 Beschäftigte und fahre gerade die Produktion des Model Y hoch. Wie berichtet, sei das erste Model Y gerade erst an einen Kunden übergeben. Viele andere Besteller müssten sich nun wohl gedulden.Diese Einschränkung nehmeElon Musk besonders zähneknirschend hin. Bereits am 6. März habe er geschrieben, die Panik rund um dem Coronavirus sei dumm. Gestern habe er auf einen Artikel verlinkt, wonach die Panik vor dem Virus gefährlicher sei als die Krankheit selbst. Demnach vergesse man in diesen Tagen, sich mit ähnlicher Kraft anderen Krankheiten zu widmen.Tesla-Analyst Adam Jones von Morgan Stanley habe wegen der Corona-Krise die Absatzschätzung für 2020 von 500.000 Tesla-Elektroautos auf 452.000 reduziert. Das Kursziel betrage 480 USD. Tesla-Bär Gordon Johnson fürchte, dass wegen des günstigeren Sprits und der Kreditklemme "nicht mehr viele" Menschen ein neues Elektroauto kaufen würden.Wie im Gesamtmarkt sei auch bei der Tesla-Aktie eine Erholungsrally überfällig. Schnäppchenjäger sollten sich aber bewusst sein: Günstig im klassischen Bewertungssinne sei Tesla auch jetzt nicht - insbesondere angesichts der jüngsten Corona-Vollbremsung, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:361,25 EUR -6,57% (18.03.2020, 15:17)