Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.03.2022/ac/a/n)



Der Elektroautobauer habe am Dienstag die Preise in China und den USA zum zweiten Mal innerhalb weniger als einer Woche erhöht. Die Preiserhöhungen seien v.a. auf steigende Rohstoffkosten infolge des Krieges in der Ukraine zurückzuführen. CEO Elon Musk habe daraufhin am Sonntag getwittert, dass der Autobauer und das Raketenunternehmen Space X in Bereichen wie Rohstoffe und Logistik unter Druck stünden. Steigende Preise für Nickel, Lithium und andere Materialien würden den langfristigen Trend sinkender Kosten für Batterien zu verlangsamen drohen.Die Tesla-Aktie sei derweil im späten Montagshandel bis an die Unterstützung am April-Zwischenhoch bei 780,79 USD gerutscht. Eine Verteidigung dieser Marke sei nun von großer Bedeutung. Denn sollte die Unterstützung unterschritten werden, sei die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetze bis an das Volume-Peak im Bereich um 700 USD hoch.Kurzfristig würden beim Auslösen eines weiteren Verkaufssignals weitere Rücksetzer drohen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" aufgrund des Wandels hin zur Elektromobilität jedoch positiv gestimmt. Anleger sollten allerdings den Stopp bei 615 Euro beachten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2022)