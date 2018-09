Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 307,52 (27.09.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Börsenaufsicht SEC reiche Klage gegen den Tesla-Chef ein. Die SEC fordere nicht nur eine Strafzahlung, sondern den Rücktritt von Musk. Im August habe Musk gezwitschert, er möchte Tesla von der Börse nehmen. Die Finanzierung dafür sei gesichert. Das Wertpapier sei daraufhin auf Tauchstation gegangen. Zwei Wochen später blase Musk die ganze Sache ab. Für die SEC handle es sich hierbei um Wertpapierbetrug - denn die Finanzierung für das Going-Private sei offensichtlich nicht sichergestellt gewesen. "Musks falsche und irreführende öffentliche Aussagen und Auslassungen haben den Investoren Schaden zugefügt", heiße es in der Klageschrift."Ein Chairman und CEO eines börsennotierten Unternehmens hat eine große Verantwortung gegenüber den Aktionären", habe die SEC-Sprecherin Stephanie Avakian erklärt. Die Börsenaufsicht fordere harte Konsequenzen. Ein richterliches Verbot solle verhindern, dass Musk börsennotierte Unternehmen führen dürfe. Die Klage richte sich nur gegen Musk, nicht gegen Tesla.Auf den Börsenwert von Tesla dürfte sich ein möglicher Führungswechsel negativ auswirken. Tesla sei aktuell gleichauf in der Bewertung mit Autobauern, die zehnmal mehr Autos gewinnbringend verkaufen würden. Gehe Elon Musk, würden auch die ihm zugeschriebenen Vorschusslorbeeren wegfallen. Dass ein unfreiwilliger Führungswechsel in einem Milliarden-Dollar-Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht sein müsse, zeige Apple. Nach dem Tod von Steve Jobs sei dem Unternehmen das "Aus" prophezeit worden. Das Unternehmen sei aber erfolgreicher denn je.Die Tesla-Aktie kracht um 12% nach unten, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,20 Euro -12,36% (28.09.2018, 13:34)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:234,33 Euro -11,38% (28.09.2018, 13:49)