Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns sei im Zuge der schwachen Technologie-Aktien in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten. Hinzu komme, dass Tesla im April 27% weniger Autos aus chinesischer Produktion als im März ausgeliefert habe. Teste die Aktie erneut das Tief bei 539,50 USD?Zuletzt seien die Zeichen bei Tesla auf weiter fallende Notierungen gestanden. Der kurzfristige Abwärtsmodus habe sich sogar noch verstärkt. "Dann kam auch noch das Unterhandeln der 200-Tage-Linie dazu. Ein Trendbruch nach unten par excellence. Die nun durchaus überverkaufte Gesamtlage könnte aber auch etwas Gutes nach sich ziehen. Bei 539,50 US-Dollar verläuft ein Doppelboden. Dieser setzt sich zusammen aus zwei Intraday-Lows vom 02.12.2020 und 04.03.2021. Die gestrige Doji-Candle zeugt schon von einem möglichen Stopp des zuletzt akuten Abverkaufs. Seitens der Markttechnik generiert die Slow-Stochastik sogar ein Kaufsignal. Der Trendfolger MACD scheint zu drehen. Ein möglicher Rebound würde aber wohl bei rund 630 US-Dollar gebremst werden. Übergeordnet bleibt das Chartbild stark angeschlagen - kurzfristige Trading-Chancen bietet das aktuelle Doppeltief", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der Donner & Reuschel AG.Natürlich bleibe Tesla der First Mover im Bereich Elektromobilität, Software und autonomes fahren. Die Konkurrenz komme aber immer näher. Zusätzlich stünden seit Tagen Tech-Werte unter Druck. Fakt sei: Der Börsenwert von Tesla mit über 446 Mrd. Euro sei nach wie vor extrem sportlich. Aus technischer Sicht müsse der Boden bei 539,50 USD halten. Ein Neueinstieg dränge sich aktuell - noch - nicht auf, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:461,20 EUR -2,41% (19.05.2021, 10:17)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:464,00 EUR -4,35% (19.05.2021, 10:03)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:577,87 USD +0,18% (18.05.2021, 22:00)