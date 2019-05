ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Dan Galves von Wolfe Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Dan Galves vom Investmenthaus Wolfe Research in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nur noch die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Tesla Inc. habe eine Kapitalerhöhung zusammen mit der Aufnahme von Fremdkapital angekündigt. Das Unternehmen habe unter den technologischen Gesichtspunkten elektrischer Antriebsstrang und Assistenz-basiertes Fahren einen mehrjährigen Vorsprung und hebe sich dadurch vom Wettbewerb ab, so die Analysten von Wolfe Research.Die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen und die Umwandlung in Bestellungen passiere aber nicht über Nacht. In der Zwischenzeit dürfte der Aktienkurs vom Vertrauen der Investoren in die mittelfristige Nachfrage und Gewinnkraft getragen werden. Solange aber nicht pro Woche 7.000 Model 3 produziert würden, sei es um einen substanziellen Free Cash flow schlecht bestellt, sagt Analyst Daniel Galves.Die Aktienanalysten von Wolfe Research stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "peer perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 375,00 auf 265,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:214,85 Euro +0,51% (02.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:215,00 Euro +0,96% (02.05.2019, 18:02)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 240,07 +2,59% (02.05.2019, 18:02)