XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

697,20 EUR -3,77% (23.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

764,04 USD -7,00% (23.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Mit einem Kursverlust von 7% setze die Tesla-Aktie ihre Talfahrt am Mittwoch weiter fort. Innerhalb von nur einer Woche habe das Papiere des US-Elektroautobauers damit rund 160 USD verloren, das entspreche etwa 18% des Werts. Spezifische Nachrichten zum Unternehmen habe es dabei wieder einmal nicht gegeben.

Grund für den Ausverkauf bei Tesla sei vielmehr das turbulente Marktumfeld. Die hohe Inflation und die anstehenden Zinsanhebungen in den USA würden ohnehin zunehmend für Zweifel an der noch immer extrem hohen Bewertung des US-Konzerns sorgen. Durch die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts könnte sich nun einerseits die Inflationsspirale weiter beschleunigen, andererseits würden sich Anleger angesichts der hohen Volatilität v.a. von spekulativeren Wertpapieren wie Tesla trennen.

CEO Elon Musk befinde sich derweil weiter im Zwist mit der Börsenaufsicht SEC. Am Mittwoch habe er dafür lobende Worte für das US-Justizminiserium gefunden. Er sei froh, dass dieses gegen Leerverkäufer ermittle, so Musk in einer E-Mail zu CNBC. "Ich finde es sehr ermutigend, dass das Justizministerium gegen Leerverkäufer ermittelt." Das Lob habe Musk jedoch wiederum mit einem Seitenhieb verbunden. "Das ist etwas, was die SEC hätte tun sollen, aber merkwürdigerweise nicht getan hat." Auch gegen die Shortseller wettere der Tesla-Chef bereits seit Längerem.

Börsenplätze Tesla-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:
675,30 EUR -6,91% (23.02.2022, 22:26)