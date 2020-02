Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Klage des Umweltvereins "Grüne Liga" sei die Rodung einer Kiefernplantage zum Bau einer Tesla-Gigafactory in Brandenburg vom Oberlandesgericht gestoppt worden. Nun habe sich zu der Angelegenheit der SAP-Gründer Hasso Plattner geäußert. Sein Urteil falle eindeutig aus: "Das ist ein richtiger Fertigungsbetrieb, der ist wichtig für Brandenburg" und weiter: "Es kann sich offenbar einfach kaum einer vorstellen, dass Elon Musk da tatsächlich in anderthalb Jahren die Fabrik hinbaut", habe Plattner den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" gesagt.Sogar der Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, habe die Entscheidung gegenüber dem "Tagesspiegel" kritisiert: "Eine Kiefernholzplantage zum Kampffeld zu machen, ist absurd. Das hat mit Naturschutz nichts zu tun."Vor etwas mehr als einem Jahr habe auch Google nach Protesten der Einheimischen seine Pläne aufgegeben, in Berlin-Kreuzberg einen Google-Campus zu eröffnen, welcher als Start-up-Inkubator Deutschlands dienen sollte.Sollte Tesla damit scheitern, in Brandenburg eine Giga-Factory zu bauen, dann sollten sich die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Tesla in Grenzen halten. Tesla würde dann eben die Produktion auf einen anderen Standort inner- oder außerhalb Deutschlands verlegen. "Der Aktionär" habe zuletzt im Zuge der Rally auf fast 1.000 Dollar dazu geraten, für einen Teil der Position Gewinne mitzunehmen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" habe sich das Papier immerhin zwischenzeitlich mehr als vervierfachen können. Den anderen Teil der Position sollte man in jedem Fall weiter laufen lassen. Die Story von Tesla bleibt weiter hochinteressant, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2020)