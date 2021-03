NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

686,44 USD -4,45% (02.03.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem das Papier des Elektroautoherstellers in den vergangenen drei Wochen starke Kursverluste habe hinnehmen müssen, könnte es schon in Kürze zur Trendwende kommen. Der Wert habe bereits am Montag deutlich im Plus geschlossen und dabei neues Kaufsignal generiert. Am Dienstag gehe es leicht nach unten. Dennoch könnte der Startschuss für eine neue Rally gefallen sein.Während der branchenweiten Korrektur der US-Tech-Werte habe auch die Tesla-Aktie seit dem Allzeithoch in der Spitze um rund 30 Prozent zurückgesetzt. Letzte Woche sei das Papier dabei sogar kurzzeitig bis an die 100-Tage-Linie bei 619,32 Dollar gefallen.Von dort aus habe der Wert aber wieder zugelegt und schwanke seitdem um den Widerstand am Dezember-Zwischenhoch bei 695 Dollar. Nachdem die Tesla-Aktie gestern diese Marke nachhaltig habe überwinden können, stehe sie jetzt direkt an der Abwärtstrendlinie bei rund 715 Dollar. Könne nun auch noch dieser Widerstand geknackt werden, sei die Wahrscheinlichkeit auf einen kräftigen Rebound bis an die 50-Tage-Linie bei 779 Dollar recht hoch. Nach dieser Hürde würde erneut das Allzeithoch ins Visier rücken.Die Tesla-Aktie stehe vor einer wichtigen charttechnischen Hürde. Solange diese aber noch nicht überwunden worden sei, sollten Neueinsteiger erstmal abwarten. Wer bereits investiert ist, sollte dabei bleiben und den Stopp bei 375 Euro im Auge behalten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:580,90 EUR +2,24% (03.03.2021, 09:02)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:582,90 EUR -1,42% (02.03.2021, 17:35)