Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) nach Q3-Zahlen weiterhin zu halten.Auch im letzten Quartal habe Tesla beeindruckende Zahlen liefern können. Sowohl beim Gewinn als auch beim Absatz hätten neue Rekorde aufgestellt werden können. Vor allem unter Berücksichtigung der Hemmnisse, denen die Automobilbranche generell und somit auch Tesla ausgesetzt sei, sei das Wachstum mehr als beachtlich. Der potenzielle Deal mit Hertz und die Fortschritte beim Bau der Gigafactory würden ebenfalls auf positive Wachstumsaussichten hindeuten.Trotz aufholender Mitbewerber sehe Rechberger den Konzern technologisch und (Elektro) imagemäßig noch deutlich vor der Konkurrenz und auch zukünftig auf dem Wachstumspfad. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe der Analyst jedoch bewertungstechnisch nicht mehr viel Luft nach oben. Auch technische Indikatoren wie beispielsweise ein Relative Strength Index von über 87 würden auf eine Überhitzung der momentanen Kursentwicklung hindeuten.Auf 12-Monatssicht belässt Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die Tesla-Aktie auf "Halten". Das Kursziel sei bei USD 1.300 angesetzt, wenngleich sich offen gesagt kein Bewertungsansatz finde, der einen noch so technologisch fortschrittlichen Tesla-Konzern mit einem Aktienkurs im vierstelligen Bereich rechtfertige, zumal der Analyst Tesla nach wie vor primär als Automobilhersteller und nicht als Technologiekonzern ansehe. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Tesla-Aktie: