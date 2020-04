Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für einen Moment seien die aktuellen Probleme der Autobranche vergessen. Tesla habe starke Zahlen für Q1 vorgelegt. Mit 88.400 Stück seien in den ersten drei Monaten deutlich mehr als die 79.000 von Analysten erwarteten ausgeliefert worden. Die Aktie habe eine Erholungsrally gestartet, die durchaus noch einige Tage anhalten könne. Zumal das neue Model Y selbst beim Tesla-Kritiker Sandy Munro gut ankomme: "Es wird sich verkaufen".Nun melde sich jedoch Tesla-Bär Gordon Johnson zu Wort. Der Analyst erinnere daran, dass die jüngst "übertroffenen" Auslieferungszahlen auf den Vergleich zu Schätzungen basieren würden, die erst jüngst tiefer gesetzt worden seien und zuvor noch bei über 90.000 Auslieferungen für Q1 gelegen hätten. Für ihn sei der Jubel verfrüht - denn trotz des Hochlaufens der Fabrik in China in Q1 und dem erstmaligen Verkauf des Model Y seien die jüngsten Absatzzahlen nur ein Wachstum von 5,5 Prozent gegenüber dem Niveau des Q3 2018.Er weise erneut darauf hin, dass Tesla jedoch zu enormen Wachstum verdammt sei, da die Bewertung außergewöhnlich hoch sei. So liege die Marktkapitalisierung mit über 80 Milliarden Euro über der von VW, obwohl dieser Autobauer 10,5 Millionen Autos in 2019 und Tesla 0,4 Millionen verkauft habe.Doch im Schnitt würden Analysten 2021 immerhin ein knapp 40 prozentiges Wachstum von Tesla erwarten. Johnson glaube an weniger und sehe ein "offensichtliches Nachfrageproblem" bei Tesla.Die mahnende Stimme zeige: Tesla sei zwar der am schnellsten wachsende Autohersteller, doch die neuen Produkte Model Y und Cybertruck müssten einschlagen, sonst werde die Luft für die Aktie sehr dünn. Kurzfristig sei mit den Q1-Zahlen wieder etwas Schwung in der Aktie.