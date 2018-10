Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

294,14 USD +12,72% (23.10.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.10.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das hätte selbst Elon Musk nicht geschafft. Der bekannte Short-Seller Andrew Left lasse den Aktienkurs des US-Konzerns um satte 13% explodieren. Seine Firma Citron-Research habe in den letzten 18 Jahren über 200 Reports herausgebracht. Mit zum Teil vernichteten Urteilen über so manche Firma.Andrew Left sei bislang als großer Tesla-Skeptiker bekannt gewesen. Plötzlich lobe er den Elektroautobauer in den höchsten Tönen. Die Kehrtwende von Left werfe allerdings Fragen auf. Citron Research habe zudem auch häufig mit Short-Engagements daneben gelegen, wie z.B. beim Chip-Hersteller NVIDIA oder dem Diagnostik-Spezialisten Exact Sciences.Für den Kurssprung der Tesla-Aktie sei aber nicht nur Andrew Left verantwortlich. Tesla habe am Dienstag angekündigt, bereits an diesem Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal vorzulegen. Musk habe den Anlegern vor Monaten versprochen, bald schwarze Zahlen zu schreiben.Die Tesla-Aktie habe einen knackigen Satz nach oben gemacht. Nächste Hürde sei die 200-Tage-Linie bei 311,65 USD, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:241,05 EUR +7,22% (23.10.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:258,00 EUR +0,58% (24.10.2018, 09:18)