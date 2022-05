Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von Ende März bis Mitte April sei die Tesla-Gigafactory in Shanghai wegen eines Lockdowns in der Stadt stillgelegt gewesen. In den 22 Tagen der Unterbrechung hätte der Elektroautopionier rund 50.000 Fahrzeuge bauen können. Davon lasse sich Tesla allerdings nicht unterkriegen und habe am Mittwoch eine zweite Gigafactory in der Millionenstadt bestätigt.Das neue Werk solle in unmittelbarer Nähe des schon bestehenden Standorts entstehen und eine jährliche Kapazität von 450.000 Fahrzeugen haben. Bei voller Auslastung würden die beiden Gigafactorys jährlich bis zu eine Million Fahrzeuge fertigen können. In Shanghai werde somit laut Tesla das weltweit größte Exportzentrum für Fahrzeuge entstehen. Wie schon im ersten Werk in Shanghai sollten auch hier das Model 3 und Model Y gefertigt werden.Über den Baubeginn und die Baudauer sei allerdings noch nichts bekannt. Die erste Fabrik habe 2018 ein Jahr bis zur Eröffnung benötigt. Bereits im Februar habe es Gerüchte über eine weitere Gigafactory in Shanghai gegeben, von diesen sei allerdings seit dem Ausbruch des Coronavirus und der folgenden Lockdowns nichts mehr zu hören gewesen.Das geplante Werk sei eine gute Nachricht und bringe Tesla seinem Ziel einer Produktionskapazität von zwei Millionen E-Autos pro Jahr näher. Diese Nachricht und der Zinsentscheid der FED hätten am Mittwoch dafür gesorgt, dass die Aktie um 5 Prozent nach oben geklettert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: