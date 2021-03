WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Setzt die Aktie zu einem neuen Anstieg an? AktiennewsDie Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) verliert am Dienstag an Wert, befindet sich aber für diese Woche immer noch in der Gewinnzone, so die Experten von XTB.Am Freitag hätten die Bullen die vierwöchige Talfahrt an der Unterstützungszone bei 454 Euro stoppen können. Der Kurs habe ausgehend vom Allzeithoch, welches am 25. Januar bei 742,30 Euro ausgebildet worden sei, kurzzeitig fast um 40% nachgegeben. Erstmals seit einem Jahr deute der 14-Perioden RSI auf einen überverkauften Zustand am Markt hin, was die Aktie aus technischer Sicht wieder deutlich attraktiver mache. Ein Bruch der lokalen Widerstandszone bei 510,80 Euro könnte ein Signal dafür sein, dass ein neuer Aufwärtsimpuls eingeleitet werde.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:495,00 EUR +4,25% (09.03.2021, 11:57)493,40 EUR -0,21% (09.03.2021, 11:43)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:563,00 USD -5,84% (08.03.2021, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014