Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Die bekannte Börsenweisheit "Sell on good News" habe sich am vergangenen Freitag erneut bestätigt. Tesla habe zwar im dritten Quartal 139.900 Fahrzeuge ausgeliefert und damit so viel wie noch nie. Die Tesla-Aktie sei dennoch mit einem satten Minus aus dem US-Handel gegangen, denn ein solches Rekordquartal sei im Grunde schon eingepreist gewesen. Elon Musk habe nämlich jüngst entsprechende Andeutungen gemacht. Die Analysten seien sich bei der Bewertung der Zahlen gewohnt uneinig.

Dass sich an Tesla die Geister scheiden würden, sei nichts Neues. Aus Sicht des "Aktionärs" bleibe der US-Elektrobauer jedoch ein außergewöhnliches Unternehmen, das weiterhin (großen) technologischen Vorsprung vor der Konkurrenz habe und zudem über eine außergewöhnliche Innovationskraft verfüge. Anleger, die bei Tesla einsteigen wollten, sollten unbedingt weitere Rücksetzer abwarten und sich mit einem Kauf-Limit von 300 Euro auf die Lauer legen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)