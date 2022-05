Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

663,40 EUR +0,15% (27.05.2022, 08:30)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

649,50 EUR +5,99% (26.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

707,73 USD +7,43% (26.05.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla wolle das Gelände seiner Autofabrik in Grünheide um einen Güterbahnhof und weitere Logistikflächen erweitern. Das Unternehmen habe nach Angaben der Gemeinde Grünheide einen Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens gestellt. Die Aktie von Tesla habe sich zuletzt stabilisieren können.Tesla wolle in einer ersten Ausbauphase rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen lassen und rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die Produktion werde erst allmählich hochgefahren. Die von Firmenchef Elon Musk geplante Batteriefabrik sei noch im Bau. Das Land Brandenburg habe die Auto- und die Batteriefabrik im März genehmigt, danach habe die offizielle Produktion begonnen. Umweltschützer würden mit der Fabrik negative Folgen für die Natur befürchten.Das Interesse von Investoren an Brandenburg habe nach Angaben des Wirtschaftsministeriums vor allem auch mit der Tesla-Fabrik als Zugpferd zugenommen. Das Land habe aber nicht genug größere zusammenhängende Flächen, die als Industriegebiete vermittelt werden könnten.Die Aktie von Tesla sei seit Anfang April allerdings deutlich unter Druck gekommen. Belastet habe unter anderem auch die angekündigte Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Zuletzt sei es der Aktie jedoch gelungen, sich zu stabilisieren. Nachdem das Papier bereits am Mittwoch deutlich habe zulegen können, habe sie auch am Donnerstag zu den besten Werten im NASDAQ 100 gehört. Sie habe 7,4 Prozent auf 707,73 Dollar genommen.Die Aktie von Tesla bleibe langfristig weiterhin ganz klar interessant. Die derzeitige Schwächephase bietet interessante Kurse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die jüngste Rückeroberung der 700-Dollar-Marke sei ein erstes positives Signal. Allerdings sollten Anleger hier Geduld mitbringen. (Analyse vom 27.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link