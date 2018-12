Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.12.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst bei der Investmentbank Morgan Stanley, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die außerordentlichen Anstrengungen von Tesla Inc. bestellte Model 3 noch vor dem Jahresende auszuliefern könnten den Cash flow gegenüber Q3 stark ansteigen lassen. Möglicherweise könnte es zu einem doppelt so hohen Cash flow kommen wie in einem optimistischen Szenario unterstellt. Das Management habe klargestellt keine Kapitalerhöhung zu benötigen und keine diesbezüglichen Absichten zu hegen.Nichtsdestotrotz sind die Analysten von Morgan Stanley der Meinung, dass eine Kapitalerhöhung die Sorgen vieler Anleger hinsichtlich eines finanziellen Drucks vermindern könnte.Analyst Adam Jonas sieht Q4 als einen Wendepunkt für Tesla an. Das Sentiment könnte einen Schub bekommen und damit auch der Aktienkurs.Die Analysten von Morgan Stanley halten in ihrer Tesla-Aktienanalyse am "equal-weight"-Rating sowie am Kursziel von 291,00 USD fest.