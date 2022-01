Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

830,50 EUR -0,31% (27.01.2022, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

829,20 EUR -1,40% (27.01.2022, 09:36)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

937,41 USD +2,07% (26.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die freudigen Nachrichten seien diesmal nicht vom Finanzvorstand gekommen, sondern vom Chef höchst persönlich: Elon Musk habe gestern nachbörslich Teslas äußerst starkes Zahlenwerk für das vierte Quartal 2021 präsentiert. So habe der US-Elektroautobauer an seinem bisherigen Momentum anknüpfen und erneut Rekordgewinne einfahren können. Der Konzern habe in Q4 21 einen satten Gewinn von USD 2,32 Mrd. erwirtschaftet und damit den im Quartal zuvor erzielten bisherigen Rekordgewinn von USD 1,6 Mrd. recht deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Q4 2020 entspreche dies einem Zuwachs von 760%. Die Schätzungen der Analysten, welche im Schnitt "nur" mit einem Plus von 654% auf USD 2 Mrd. gerechnet hätten, seien damit um 14% übertroffen worden. Der Umsatz des Quartals habe sich auf USD 17,72 Mrd. belaufen (Konsens: USD 16,57 Mrd.), was im Jahresvergleich einer Steigerung von 65% entspreche.Tesla scheine die branchenweiten Halbleiterengpässe sowie anderen Lieferkettenprobleme relativ gut zu verkraften. So melde das Unternehmen 308.650 ausgelieferte Fahrzeuge, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Plus von 71% entspreche.Die beiden neuen Produktionsstätten des Konzerns in Grünheide bei Berlin und Austin (Texas) sollten bereits mit Testläufen begonnen haben. In Brandenburg solle sich das Genehmigungsverfahren laut Regierungsangaben auf der Zielgeraden befinden. Des Weiteren habe sich CEO Musk dazu bekannt, bis zum Jahresende weitere neue Produktionsstandorte zu identifizieren.Unsere letzte Empfehlung zu Tesla lautete - basierend auf Bewertungsargumenten - auf "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.01.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity