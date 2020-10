ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Natürlich sei CEO Elon Musk immer etwas zu optimistisch und zu euphorisch mit seinen Versprechungen gewesen. Jedoch habe er - wenn auch mit Verspätung - immer geliefert. Zuletzt sei aber auch der Tesla-Aktie mit dem Gesamtmarkt etwas die Luft ausgegangen. Schaffe das Papier die Wende, oder würden doch die 350 USD drohen? Das sei seit ein paar Wochen die viel gestellte Frage beim Anblick der Tesla-Aktie.Nur wenige Unternehmen auf der Welt hätten diese Innovationsgeschwindigkeit wie Tesla - Software, autonomes Fahren, neue Fabriken in Rekordtempo. Und noch immer hätten es die deutschen Autobauer noch nicht geschafft, deutlich Boden auf den US-Konzern gut zu machen. Einzig und alleine Volkswagen mache kräftig Dampf. Nach dem ID.3 solle bald der ID.4 ausgerollt werden.Für Neueinsteiger habe "Der Aktionär" ein Kauflimit bei 350 USD gesetzt, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)