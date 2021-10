NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

793,61 USD +1,39% (07.10.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einem vermasselten Wochenstart habe sich die Tesla-Aktie wieder gefangen. Beflügelt von guten Auslieferungszahlen hätten die anfänglichen Kursverluste wettgemacht werden können. Damit stehe der Titel jetzt an einer wichtigen charttechnischen Marke, auf die Trader nun unbedingt achten sollten.Die Tesla-Aktie sei am Montag wegen eines kritischen Analystenkommentars unter Druck geraten. Dabei sei sie an der oberen Begrenzung ihres seit Mai anhaltenden Aufwärtskanals bei 795 USD abgeprallt und habe sogar unter die Unterstützung am April-Hoch bei 780,79 USD zurückgesetzt. Mittlerweile habe sich der Wert zwar stabilisieren und das April-Hoch zurückerobern können, doch ein Ausbruch aus der Range sei, wie in der letzten Analyse vermutet, ausgeblieben. Hinzu komme, dass der Titel noch immer überhitzt sei (Stochastik-Indikator).Zudem sei der Weg im Moment nach oben begrenzt, da er am oberen Bollinger-Band, welches bei 802,03 USD verlaufe, notiere. Trader müssten sich daher weiterhin mit einer Verschnaufpause innerhalb des Aufwärtskanals rechnen. Habe der Wert Dampf abgelassen, stehe einem weiteren Anstieg bis an das Volume-Peak im Bereich um 850 USD nichts im Wege.Die Tesla-Aktie habe einen schwachen Wochenauftakt hingelegt, habe sich allerdings wieder berappeln können. Auf kurze Sicht müsse dennoch mit einer Verschnaufpause gerechnet werden. Rücksetzer wären nach der letzten Rally jedoch kein Beinbruch. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:683,00 EUR -0,48% (08.10.2021, 11:01)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:684,00 EUR +0,19% (08.10.2021, 10:45)