Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe die Vorwoche mit einem Minus von 12,7% abgeschlossen, nachdem CEO Elon Musk auf Twitter über einen Aktienverkauf habe abstimmen lassen. In dieser Woche setze sich der Abverkauf fort. Die Tesla-Aktie habe damit nicht nur mehr als 20% vom Hoch bei 1.243 USD verloren, sondern eine psychologisch wichtige Unterstützung durchbrochen. In Börsenkreisen spreche man von einem Bärenmarkt, wenn ein Unternehmen mehr als ein Fünftel an Wert einbüße.Zu allem Überfluss habe die Tesla-Aktie die psychologisch wichtige 1.000-USD-Marke durchbrochen. Würden sich nicht schnell neue Käufer finden, dürfte sich die Korrektur fortsetzen. Der nächste Anlaufpunkt wären die Hochpunkte von Jahresbeginn knapp unterhalb von 900 USD.Offensichtlich habe sich Musk mit seiner Umfrage bei Twitter doch ein Eigentor geschossen. Er habe bekanntlich darüber abstimmen lassen, ob er eigene Aktien verkaufen sollte, um Steuern bezahlen zu können. Musk bekomme kaum Gehalt und werde nur dann steuerpflichtig, wenn er Aktiengewinne realisiere.Die Mehrheit habe bei Twitter für einen Verkauf gestimmt. Hätte er einfach so einen Teil seines Aktienpakets verkauft, wäre der Kurs womöglich noch stärker eingebrochen. Aber immer Menschen würden mittlerweile davon ausgehen, dass hinter der Twitter-Umfrage reines Kalkül stehe und nicht die hehre Absicht, Steuern zu bezahlen. "The Big Short"-Investor Michael Burry habe die Diskussion zusätzlich angeheizt: "Er braucht kein Bargeld. Er will nur TSLA verkaufen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: