Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

229,50 Euro +2,46% (14.10.2019, 16:41)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

250,20 USD +0,93% (14.10.2019, 16:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elektroauto-Pionier Tesla müsse sich neuer Konkurrenz stellen. Heute lege Porsche mit einer günstigeren Taycan-Variante nach. Im September habe der erste Elektro-Sportwagen von Porsche Premiere gefeiert, am Montag sei nun der Taycan 4S vorgestellt worden. Er komme bereits Januar 2020 zu den europäischen Händlern. Serienmäßig sei eine einstöckige Performance-Batterie mit einer Gesamtkapazität von 79,2 kWh verbaut.Porsche melde: Aus dem Stand beschleunige der Taycan 4S in 4,0 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Reichweite betrage bis zu 407 Kilometer. Während der Taycan Turbo bei 180.000 Euro starte, rufe Porsche für den 4S nur noch rund 106.000 Euro auf.Tesla kontere mit weiteren Innovationen. Weiterhin für gute Laune der Kunden sorge etwa die Smart-Summon-Funktion, mit der Fahrer das Auto etwa von einem Parkplatz aus wie von Geisterhand selbstfahrend zu sich beordern könnten. CNN berichte über Kunden, die die Funktion "furchterregend und fantastisch" zugleich finden würden.Das Tesla-Papier lege heute leicht zu, notiere jedoch noch unter der wichtigen 200-Tage-Linie bei knapp unter 260 Dollar. Rivalen wie Porsche würden für Gegenwind beim Wachstum sorgen - im dritten Quartal seien 97.000 Teslas verkauft worden, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jetzt warte der Markt auf die Beantwortung der Frage: Schaffe Tesla damit noch dieses Jahr den Break-even? Neueinsteiger sollten die Chart-Trendwende abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:228,00 Euro +0,60% (14.10.2019, 16:23)