XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

982,50 EUR -0,49% (30.03.2022, 13:43)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.099,57 USD +0,71% (29.03.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.27% habe die Tesla-Aktie im März zugelegt - keine andere Aktie im NASDAQ 100 sei besser gelaufen. Ein Grund für die Outperformance: der angekündigte Aktiensplit. Der Titel nehme nun so langsam Kontakt zum Rekordhoch bei 1.243 USD auf. Ein Blick auf die Statistik mache Hoffnung, dass die Rally weitergehe.Innerhalb kürzester Zeit habe sich das Chartbild von Tesla stark verbessert. Die 200-, 100- und 50-Tage-Linien habe die Aktie überwunden und stehe nun unmittelbar vor dem nächsten bedeutenden Ausbruch, denn das Verlaufshoch vom Januar bei 1.115 USD sei nur noch einen Hauch entfernt.Nun stehe der April vor der Tür und damit der historisch beste Monat für Tesla-Aktionäre. Seit dem Börsengang vor zwölf Jahren habe die Aktie im April durchschnittlich 10,8% zugelegt. In sieben Fällen habe es Kursgewinne gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:983,90 EUR -0,74% (30.03.2022, 13:57)