Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (28.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Irgendwie werde man das Gefühl in den letzten Wochen nicht los, der Tesla-Chef Elon Musk hätte seinen Spaß daran gefunden, mit seinen Tweets die die Kryptowährungen Bitcoin und Dogecoin auf Berg- und Talfahrt zu schicken, statt sich um seine eigenes Unternehmen zu kümmern."Als jemand mit der Historie von Zahlungssystemen (PayPal) ist es klar, dass er da in Krypto einiges an Chancen sieht, die damals bei Paypal einiges an Schwierigkeiten bereitet haben. Das ist halt seit 20 Jahren sein Business und noch dazu ein sehr technisches Feld", sage Zukunftsforscher und Buchautor Dr. Mario Herger gegenüber dem "Aktionär".Dennoch würden sich viele Experten die Frage stellen, was nach dem Model S, X,3 und dem Model Y noch kommen werde. Seien Musk vielleicht die Ideen ausgegangen, sei ihm langweilig geworden, weil er sich zuletzt eher um Kryptowährungen gekümmert habe? "Sicherlich nicht. Elon wird nie langweilig.Wenn man nur mal schaut, was er mit SpaceX alles gemacht hat, mit mittlerweile mehr als 120 Starts in immer rascherer Abfolge. Seine Besuche diese Woche in Berlin um den Fortschritt beim Fabrikbau. Anzuschauen, gefolgt von einem Besuch in Moskau, wo er anmerkte, dass Tesla nun an eine russische Fabrik denke. Auch in Indien werden Gespräche um eine Teslafabrik geführt", sage Herger.Was die Modelle angehe, so habe der US-Konzern mehrere Sachen in der Pipeline. "Tesla selbst hat neben der aktuellen Produktpalette Model 3 und Y zwei neu überarbeitete S und X (vor allem das Interieur mit rechteckigem Lenkrad) ab Juni in Auslieferung. Die sollen, wenn. ich mich richtig erinnere, die neuen 4680-Batterien haben, die ein richtiger Gamechanger sind. Dann kommt mit Austin der Cybertruck ab. Oktober, der Semi-Truck soll auch in Austin gebaut werden, und dann fehlt uns noch der Roadster, der nun ein SpaceX-Package haben soll", sage Herger. "Ich erwähne schon gar nicht mehr das autonome Fahren mit der Full Self Driving, weil das in Deutschland völlig missverstanden wird", ergänze der Zukunftsforscher.