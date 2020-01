Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

443,00 EUR +0,05% (09.01.2020, 16:40)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

491,7404 USD -0,08% (09.01.2020, 16:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit dem Preis steige die Skepsis: Der fulminante Lauf den Autotitels werde begleitet von zurückhaltenden bis skeptischen Analysten-Einschätzungen. Dabei sei aus charttechnischer Sicht nach wie vor kein Schwächeln erkennbar. Ein Experte von Bernstein sei sogar der Meinung, dass Tesla über einen unterschätzten Vorteil verfüge.In den vergangenen 18 Monaten habe der Konzern 24 Mal die Preise für seine Elektrowagen geändert. Diese dynamische Preissetzung sei ein wesentlicher Vorteil gegenüber der traditionellen Konkurrenz, habe Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi laut Bloomberg geschrieben. Dazu komme der Direktvertrieb übers Internet.Laut Sacconaghi könnte der Vorteil fünf bis zehn Prozent beim Gewinn ausmachen. Der Analyst nehme zur Tesla-Aktie trotzdem nur eine neutrale Haltung ein - und gebe 325 Dollar als Kursziel aus.Unterdessen kratze der US-Titel an der 500-Dollar-Marke. Doch gerade weil sich der Aktienkurs in den vergangenen drei Monaten verdoppelt habe, sei Sacconaghi vorsichtig. Außerdem erwarte er schwächere Margen in Q4 sowie saisonal bedingt ein schwächeres Q1.Zum Verkauf hätten in den vergangenen Tagen u.a. Credit Suisse (Ziel: 340 Dollar) und JPMorgan (240 Dollar) empfohlen. Das Kursziel der Analysten betrage durchschnittlich 329 Dollar - ein Drittel Abwärtspotenzial.Engagierte Anleger sollten sich zurücklehnen und die Rally genießen. Ein Neueinstieg in die Tesla-Aktie drängt sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2020)