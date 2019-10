Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

284,05 EUR +0,44% (31.10.2019, 15:48)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

314,63 USD -0,12% (31.10.2019, 15:30)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen von Tesla seien über den Erwartungen ausgefallen, Leerverkäufer seien auf dem falschen Fuß erwischt worden, die Aktie habe massiv steigen können. Euphorie stelle sich trotzdem nicht ein - jedenfalls nicht bei der Mehrheit der Analysten. Stattdessen habe ein Detail aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht in den letzten Tagen für Verunsicherung gesorgt.Aus einem SEC-Dokument gehe hervor, dass der Umsatz in den USA gegenüber dem Vorjahr um 40% auf 3,1 Mrd. USD eingebrochen sei. Die Umsätze in China, den Niederlanden und Norwegen sowie dem Rest der Welt hätten teils deutlich zugelegt und seien insgesamt um mehr als 1 Mrd. USD angestiegen. Unterm Strich stehe jedoch ein Umsatzrückgang von 6,82 Mrd. USD auf 6,3 Mrd. USD.Inzwischen habe Morgan Stanley das Kursziel für die Tesla-Aktie von 230 auf 250 USD erhöht und liege somit allerdings deutlich unter dem aktuellen Kurs. Nur im besten Fall würden der Aktie statt 391 nun 440 USD zugetraut. Die Tesla-Aktie werde unverändert mit "halten" bewertet.Bloomberg verzeichne derzeit 12 Kaufempfehlungen, 9 "halten"-Ratings und 16 Verkaufsempfehlungen für die Tesla-Aktie. Das Kursziel liege auf Sicht der nächsten zwölf Monate durchschnittlich bei 274,16 USD - und damit mehr als 10% unter dem aktuellen Kurs.Es bleibe dabei: Tesla sei eine Glaubensfrage. Dabei gehe es um den Glauben an die Zukunft der Elektromobilität, aber auch an Elon Musk und sein Unternehmen. Charttechnisch gesehen sei Tesla dieser Tage neutral bis bullish einzustufen. Wer bei der Tesla-Aktie investiert ist, bleibt dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,15 EUR +0,34% (31.10.2019, 15:29)