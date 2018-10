ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe die Veröffentlichung seiner Q3-Zahlen vorgezogen und mit dem gestrigen Crash-Tag kein gutes Umfeld dafür erwischt. Doch am wichtigsten seien diese vorgelegten Zahlen und die hätten es in sich. Der Gewinn je Aktie liege bei 2,9 USD. Der Analysten-Konsensus für den Ertrag je Aktie habe -0,53 USD betragen. Stark: Der Free-Cash-Flow liege mit 881 Mio. USD deutlich über dem Analysten-Cash-Flow von 280 Mio. USD. Hauptursache: Satt der anvisierten 15% Rohmarge auf das Model 3 seien zuletzt über 20% erreicht worden, da zunächst v.a. hochpreisige Fahrzeuge und noch nicht Basismodelle verkauft würden.In einer ersten Reaktion sei die Tesla-Aktie über 5% über die 300-USD-Marke gestiegen. Bereits im Quartalsbericht schreibe Tesla, dass man auch im Q4 Gewinne schreiben wolle. Die Marge beim Model X und Model S werde allerdings "leicht" zurückgehen - auch wegen neuer Zölle auf Teile aus China, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.