Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

756,90 EUR -0,92% (17.03.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

759,00 EUR +0,08% (17.03.2022, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

840,23 USD +4,78% (16.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Corona-Infektionszahlen in China würden aktuell Höchststände erreichen. Das führe zu Lockdowns, von denen auch der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla nicht verschont bleibe und daher seine Produktion in der Großstadt Shanghai vorübergehend einstellen müsse.Der Autobauer Tesla müsse internen Berichten vom Mittwoch zufolge seine Produktion in der Gigafactory Shanghai für zwei Tage einstellen. In der Großstadt sei, wie in vielen anderen chinesischen Städten, die Bewegungsfreiheit der Bürger stark eingeschränkt worden und die Bewohner seien aufgefordert worden, zwei bis 14 Tage zu Hause zu bleiben, um Corona-Tests durchzuführen.In Shanghai produziere Tesla normalerweise rund um die Uhr circa 2.000 Fahrzeuge pro Tag vom Typ Model 3 und Model Y. Knapp 60 Prozent der dort gefertigten Fahrzeuge würden in den Export gehen, unter anderem nach Deutschland und Japan. Noch im Februar sei bekannt geworden, dass Tesla plane, seine Produktionskapazitäten in Shanghai auf zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr mehr als zu verdoppeln.Tesla arbeite bereits an einer möglichen Lösung. So seien Zulieferer von Tesla aufgefordert worden, ihre Arbeiter auf ein "closed-loop-management" vorzubereiten. Hierbei dürften die Angestellten ihren Betrieb nicht mehr verlassen, müssten dort essen und schlafen. Der Konzern habe diese Meldungen noch nicht kommentiert.Dank des Trends hin zur E-Mobilität und der hervorragenden Stellung am Elektroautomarkt bleibt Tesla eine spannende Aktie, aufgrund der hohen Bewertung sollten Anleger aber weiter mit hoher Volatilität rechnen und den Stopp bei 615 Euro beachten, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: