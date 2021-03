Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,10 EUR +1,46% (24.03.2021, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

568,30 EUR +1,05% (24.03.2021, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

662,16 USD -1,17% (23.03.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (24.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe im Februar einen milliardenschweren Bitcoin-Kauf offengelegt und dabei angekündigt, dass künftig auch Produkte und Dienstleistungen des E-Auto-Pioniers mit der Digitalwährung bezahlt werden könnten. Jetzt sei es soweit."Ihr könnt jetzt einen Tesla mit Bitcoin kaufen", habe CEO Elon Musk am Dienstagabend getwittert. Die Option stehe zunächst nur Käufern in den USA offen, andere Länder sollten im Jahresverlauf folgen - welche, das habe Tesla offen gelassen. Andere Kryptowährungen - einschließlich Abspaltungen wie Bitcoin Cash oder Bitcoin SV - würden zunächst nicht als Zahlungsmittel akzeptiert.Konkreter geworden sei Musk hinsichtlich der technischen Umsetzung und Verwendung der Coin-Einnahmen aus dem Autoverkauf. Bei der Verarbeitung der Transaktionen setze Tesla ausschließlich auf interne sowie Open-Source-Software. Zudem sei das Unternehmen als Node im Bitcoin-Netzwerk aktiv - und nehme damit aktiv an Verifizierungsprozess auf der Blockchain teil.Bitcoin, die Tesla als Zahlungsmittel erhalte, sollten nicht in Fiat-Währungen wie Dollar oder Euro umgewandelt werden, habe Musk angekündigt. Sie sollten also nicht nur als Transaktionsmedium dienen, sondern in das bestehende Bitcoin-Investment des Unternehmens einfließen. Anfang Februar habe Tesla den Kauf von Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar offengelegt. Dieser Pool dürfte nun mit jedem Tesla, der gegen Bitcoin verkauft werde, wachsen.Während die Tesla-Aktie am Dienstagabend rund ein Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen sei, lege der Bitcoin am Mittwochvormittag auf 24-Stunden-Sicht gute vier Prozent zu und verteidige somit erneut die charttechnische Unterstützung im Bereich von 54.000 Dollar.Sowohl die Aktie von Tesla als auch der Bitcoin stehen auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" - sind aber nichts für schwache Nerven, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.03.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.