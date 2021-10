NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

871,29 USD +3,35% (18.10.2021, 20:18)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Anleger an der Wall Street hätten am Montag Sorgen wegen des überraschend langsamen Wirtschaftswachstum in China weitgehend abgeschüttelt. Angesichts leicht fallender Ölpreise sei zudem die Furcht vor Inflation wieder etwas in den Hintergrund geraten. So hätten die wichtigsten Aktienindices ihre Anfangsverluste weitgehend wettgemacht. Gewinne hätten insbesondere die Technologiewerte verzeichnet.So habe die Tesla-Aktie ihre jüngste Gewinnserie ausgebaut und lege derzeit um fast 3,4% zu. Seit ihrem Mai-Tief habe sie bereits mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Erst jüngst hätten überraschend starke Auslieferungszahlen des US-Elektroautobauers dem Kurs frischen Schwung verliehen. Zudem hätten die Anleger Börsianern zufolge wohl darauf gesetzt, dass Tesla die Halbleiter-Knappheit in der Branche besser wegstecken könne als die Wettbewerber.Die Tesla-Aktie nähere sich dem Rekordhoch bei 900,40 USD wieder an und sende positive Chartsignale. Das Papier sei eine Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:751,60 EUR +3,44% (18.10.2021, 20:33)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:741,40 EUR +3,03% (18.10.2021, 17:39)