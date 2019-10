Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage für den Elektroautobauer sei gut in dieser Woche. So könnte etwa laut Medienberichten das SUV Model Y schon in Q1/2020 starten - bisher sei von Ende 2020 die Rede gewesen. Die Tesla-Aktie erhole sich deutlich und befinde sich sogar das erste Mal seit langem über der 200-Tage-Linie. Doch es gebe auch News, die Elon Musk weniger gefallen würden: Porsche mache einen wichtigen Punkt im imageträchtigen Duell gegen das Tesla Model S - bisher die dynamischste Limousine der Welt."Auto Mobil" habe den Taycan Turbo S und das Tesla Model S P100D gegeneinander antreten lassen. Eins vorweg: "Beide Autos sind fantastisch." Das Model S habe über Jahre hinweg von 0 auf 100 AMGs, Lamborghinis oder Verbrenner-Porsches geschlagen. Doch nun trete der Elektro-Porsche Taycan Turbo S an. Zwar sollte laut Daten auf dem Papier (0 auf 100 in 2,6 Sekunden) eigentlich der Tesla das Sprint-Duell für sich entscheiden. Doch die TV-Sendung sorge für eine Überraschung: Der Taycan mit 625 PS gewinne jeden einzelnen Sprint gegen den Tesla. Auch beim Handlingtest zeige Porsche deutlich mehr Geschwindigkeit und Bodenhaftung. Ob es am schwierigen, nassen Straßenbelag gelegen habe, oder Porsche dies auch bei trockenen Untergrund wiederholen könne, werde die Zukunft zeigen.Tesla punkte beim Preis (das Model S P100D sei inzwischen für 103.000 Euro zu haben, das Top-Modell von Porsche koste 183.000 Euro) und einer höheren Reichweite (590 vs. 412 Kilometer). Doch bei der Verarbeitung sei Porsche "eine andere Welt" - während "es weh tut, zu sehen, was Tesla hier anbietet."Auch wenn das Model X und Model Y nur noch rund 20 Prozent der Auslieferungszahlen ausmachen würden, sei es für dem Mythos Tesla wichtig, dass das bisher beste E-Auto der Welt nicht von der VW-Tochter Porsche abgehängt werde. Gut für Tesla: Das derzeit wichtigere Model 3 sei bei den Themen Dynamik und Sportlichkeit in seiner Klasse bisher ohne Konkurrenz - denn BMW und Co würden hier erst ab 2021 kontern. Kurzfristig sei für die Tesla-Aktie der Kampf um die 200-Tage-Linie wichtig, womit sich das Chartbild aufhellen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,80 EUR -0,85% (17.10.2019, 09:30)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:234,15 EUR -0,15% (17.10.2019, 09:45)