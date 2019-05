Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Lars Friedrich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Stimmung am Boden, fallender Nasdaq, Autopilot-Funktion in der Kritik - eigentlich sei alles angerichtet gewesen für einen weiter fallenden Tesla-Kurs. Und der Autotitel sei auch gefallen, als der US-Handel am Donnerstag begonnen habe. Doch plötzlich sei es vom Tief bei 186,22 Dollar steil aufwärts gegangen - und das aus gutem Grund.Der Kurssprung sei in weniger als 30 Minuten erfolgt. Die Tesla-Aktie habe schließlich bei 195,49 Dollar geschlossen. 1,4 Prozent Tagesplus - das erste seit sieben Handelstagen.Tesla-Chef Elon Musk jane mal wieder eine E-Mail an seine Mitarbeiter verschickt. Betreff: "Aufregendes Ziel!". Nachdem Musk zuletzt gewarnt habe, dass das Unternehmen nur noch über Geld für zehn Monate verfüge, habe es diesmal eine positive Prognose gegeben. "Bis gestern hatten wir mehr als 50.000 Neubestellungen für dieses Quartal. Auf Grundlage der aktuellen Entwicklung haben wir eine gute Chance, den Rekordwert von 90.700 Auslieferungen aus Q4 im vergangenen Jahr zu übertreffen und das Quartal mit den höchsten Auslieferungen/Umsätzen in der Geschichte von Tesla zu schaffen!", habe Musk geschrieben.DER AKTIONÄR meine: Indirekt sei die E-Mail wohl auch eine Nachricht an die Aktionäre gewesen. Aus charttechnischer Sicht sei eine Gegenbewegung nach dem langen Abverkauf überfällig gewesen. Darauf habe Martin Weiß in seiner Sendung hingewiesen - direkt vor dem Anstieg.Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät, bei der Tesla-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:177,84 EUR +1,07% (24.05.2019,14:05)