Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

604,40 EUR +0,10% (06.08.2021, 10:05)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

603,70 EUR -0,38% (06.08.2021, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,63 USD +0,52% (05.08.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.US-Präsident Joe Biden mache Tempo. Sein Ziel: Bis 2050 sollten die USA klimaneutral sein. Dazu solle die Hälfte aller in den Vereinigten Staaten verkauften Neuwagen ab 2030 elektrisch fahren. Dazu würden elektrische Autos, Fahrzeuge mit Hybridantrieb und Autos mit Wasserstoffantrieb gehören, wie das Weiße Haus mitgeteilt habe. Gute News für Elektroauto-Hersteller wie Tesla.Die Initiative werde den Weg ebnen, um die klimaschädlichen Abgase der Personenfahrzeuge bis 2030 im Vergleich zum vergangenen Jahr um 60 Prozent zu senken, habe es geheißen. "Wir stehen mit China und vielen anderen Nationen im Wettbewerb um das 21. Jahrhundert", so Biden. "Um zu gewinnen, müssen wir dafür sorgen, dass die Zukunft in Amerika gemacht wird." Diese sei in der Automobilindustrie elektrisch. "Die Frage ist nur, ob wir im Rennen um die Zukunft die Nase vorn haben oder zurückfallen."Die Autobauer Ford, General Motors und Stellantis hätten in einer vom Weißen Haus verbreiteten gemeinsamen Stellungnahme erklärt, sie hofften, den Anteil der elektrischen Fahrzeuge bis 2030 auf einen Anteil von 40 bis 50 Prozent aller verkauften Autos zu steigern.Der US-Senat wolle in Kürze mit überparteilicher Mehrheit ein Infrastrukturpaket beschließen, das der Regierung zufolge auch 7,5 Milliarden Dollar (6,3 Milliarden Euro) für die Förderung von Ladestationen elektrischer Autos enthalten werde. Weitere 2,5 Milliarden Dollar sollten für elektrische Busse eingesetzt werden.Diese Pläne würden natürlich dem Trendsetter in Sachen E-Mobility, Tesla, in die Karten spielen.Tesla liege gut im Rennen: Zuletzt seien die Rekorde gepurzelt. Im zweiten Quartal habe der Elektroauto-Pionier den Umsatz auf 12 Milliarden Dollar nach oben geschraubt. Ein Plus von 98 Prozent. Beim EBITDA habe ein Zuwachs von 106 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Dollar zu Buche gestanden und zu guter letzte habe Tesla so viele Autos aus wie noch nie zuvor geliefert.Auch die Analysten hätten das Zahlenwerk gelobt. Der US-Elektroautobauer habe im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, habe Goldman Sachs-Analyst Mark Delaney in einer Schnelleinschätzung geschrieben. Sein Kursziel laute 860 Dollar. Auch die Credit Suisse bleibe optimistisch. Analyst Dan Levy sehe Potenzial bis 800 Dollar.Die Pläne der US-Regierung sollten der Aktie weiter Auftrieb geben. Auch wenn das Papier nach wie vor hoch bewertet sei. Das Momentum spricht für die Aktie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 06.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link