Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,70 EUR -0,27% (02.07.2019, 11:50)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

227,17 USD +1,66% (01.07.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautobauer habe einen seiner wichtigsten Mitarbeiter verloren: Peter Hochholdinger. Hochholdinger sei für den Aufbau der Produktion des wichtigen Model 3 verantwortlich gewesen. Ohne ihn hätte Tesla diesen wichtigen Schritt wohl nicht geschafft. Was bedeute das jetzt für die Tesla-Aktie?Hochholdinger werde künftig für den Luxus-Elektroautobauer Lucid Motors arbeiten und dort die Produktion in Casa Grande im US-Bundesstaat Arizona hochziehen.Der erste Elektro-Luxusflitzer von Lucid sei im Dezember 2016 offiziell vorgestellt worden. Ab 2020 sollten die E-Flitzer in Serie vom Band rollen. Im ersten Jahr sollten 10.000 Fahrzeuge gebaut werden, 2022 sogar 130.000, so das hochgesteckte Ziel. Der Preis für einen Elektroflitzer von Lucid solle rund 52.000 Dollar betragen.Tesla habe auch ganz andere "Sorgen". Das Unternehmen dürfte die von Chef Elon Musk in Aussicht gestellten Rekordauslieferungen in Q2 wohl verfehlen. Bislang habe Tesla in Nordamerika nur rund 49.000 Wagen an die Kundschaft gebracht, habe der Branchenblog Electrek berichtet.Vom Unternehmen selbst habe es zunächst keine Stellungnahme gegeben. Bei Teslas Hauptversammlung vor zwei Wochen habe Musk Anlegern noch Hoffnung auf einen neuen Rekord gemacht und gesagt, es bestehe eine "faire Chance", den Bestwert zu knacken.Die Tesla-Aktie ist und bleibt kein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:201,05 EUR -0,64% (02.07.2019, 11:30)