Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

407,00 USD -9,02% (03.09.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Titel habe am Donnerstag weiter nachgegeben. Der Wertverlust im Vergleich zur Bestmarke von 502,49 Dollar vom Mittwoch belaufe sich inzwischen auf knapp 17 Prozent. Dem stehe allerdings die vorherige Versechsfachung des Aktienkurses seit Jahresbeginn gegenüber.Für Unruhe bei einigen Anlegern dürften nun auch Medienberichte gesorgt haben, wonach das Investmentunternehmen Baillie Gifford seine Beteiligung an Tesla von 7,67 auf 4,25 Prozent reduziert habe. Damit sei Tesla gewissermaßen ein Opfer des eigenen Erfolgs geworden. Denn den Berichten zufolge habe sich Baillie Gifford zu dem Schritt gezwungen gewesen, da die eigenen Anlagerichtlinien dem Gewicht einer einzelnen Aktie im Portfolio Grenzen gesetzt hätten. Man wolle langfristig einen signifikanten Anteil halten und könne diesen bei Kursrückschlägen auch wieder ausbauen, habe es geheißen.Baillie Gifford sei bisher hinter Tesla-Chef Elon Musk der größte Anteilseigner des Elektroautobauers gewesen, dem gute Chancen auf eine Aufnahme in den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 nachgesagt würden. Auch die reduzierte Beteiligung reiche noch für die Position des viertgrößten Aktionärs.Fakt sei: Zuletzt habe der Elektroautohersteller sicherlich beeindruckende Daten geliefert. Während alle traditionellen Autobauer Verluste in Milliardenhöhe eingefahren hätten, habe Tesla in Q2 sogar einen Gewinn erreicht. Auch wenn Tesla in punkto autonomes Fahren, Batteriespeicher, Software ecetera der Konkurrenz um Jahre voraus sei, scheine ein Börsenwert von knapp 410 Mrd. Dollar noch immer überzogen. Schließlich sei Tesla damit an der Börse mehr wert als BMW, Daimler, Volkswagen, PSA, Renault, FIAT Chrysler, Ford, GM, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru und Suzuki zusammen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:321,25 EUR -6,44% (04.09.2020, 08:55)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:351,30 EUR -1,82% (03.09.2020, 17:35)