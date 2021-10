ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Fans können sich freuen: Der neue Sportwagen des US-Konzrns solle 2023 ausgerollt werden. Und dennoch verkaufe Star-Investorin Cathie Wood weiter Tesla-Aktie auf ihrem Fond. Viele Anleger würden sich immer wieder die Frage, warum Wood von ARK Invest bei Tesla immer wieder auf der Verkäuferseite zu sehen sei? Die Investorin habe vor wenigen Tagen erneut 269.552 Tesla-Aktien - eine Position im Wert von rund 209 Mio. USD - auf den Markt geworfen.Wood habe sich frühzeitig bei Tesla positioniert. Mit einem Anteil von rund 10,1% sei der Elektroauto-Hersteller noch immer die größte Position in ARK Innovation. Woods Basisszenario für die Aktie sei dementsprechend nach wie vor extrem bullish. Die Investorin sehe für Tesla in fünf Jahren Potenzial bis 3.000 USD.Es bleibe dabei: Für die einen sei Tesla viel zu teuer, für die anderen - wie u.a. Star-Investorin Cathie Wood von ARK-Invest - sei das Papier noch immer eine Investition wert. Fakt sei: Tesla sei der Trendsetter der Branche und führend im Bereich der Elektroautos, Software und autonomes Fahren. Rücksetzer seien nach der letzten Rally kein Beinbruch, ganz im Gegenteil. Eine Konsolidierung bis in den Beriech zwischen 760 und 740 USD wäre durchaus gesund. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Die untere Trendlinie verlaufe aktuell bei rund 720 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:671,20 EUR +0,28% (01.10.2021, 14:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:672,00 EUR -0,69% (01.10.2021, 13:57)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:775,48 USD -0,75% (30.09.2021, 22:15)