Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

282,20 EUR +0,43% (04.11.2019, 14:29)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

313,31 USD (01.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Chart-Comeback sei es etwas ruhiger um die Tesla-Aktie geworden - was auch daran liege, dass sich Elon Musk wieder einmal von seinem Twitter-Account verabschiedet habe. Derweil gebe es neue Absatzzahlen aus einem wichtigen europäischen Absatzmarkt: Dank einer konsequenten Elektroauto-Förderung würden die Niederlande immer wichtiger für Tesla.Während der Umsatz im letzten Quartal in den USA um 40 Prozent rückläufig gewesen sei, hätten Erlöse aus China und kleineren Märkten wie Norwegen eindrucksvoll die Bilanz des US-Autobauers gerettet. So hätten die Niederlande mit rund 7.200 Tesla-Fahrzeugen über sieben Prozent der Gesamtverkäufe in Q3 beigesteuert. Alleine im Monat September seien dort 5.890 Autos verkauft worden.Jetzt die neuen Zahlen für Oktober: Es seien 322 neue Teslas in den Niederlanden registriert worden - der bisherige Jahrestiefstand. Doch Panik sei nicht angesagt, da historisch zum Quartalsende meist deutlich mehr verkauft würden. Gut möglich, dass zum Jahresende noch einmal ein Run auf das Model 3 im Nachbarland anstehe. Denn neben schrittweise auslaufender Steuernachlässe gebe es einen weiteren Grund, auf Elektroautos umzusteigen: Die Besteuerung von Verbrennern steige immer stärker an. Insgesamt habe Tesla in den ersten neun Monaten in diesem aufstrebenden Elektroautoland 14.317 Autos verkauft - satte 154 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum und damit halb so viel wie etwa die Marke Opel.Insgesamt wolle Tesla 2019 mehr als 360.000 Autos ausliefern - das ursprüngliche Ziel eines Absatzes von einer Million Autos im Jahr 2020 sei jedoch noch ein weiteres Stück entfernt. Wichtig für weiteres Wachstum sei ein Erfolg des neuen Model Y.Trotz der jüngsten Konsolidierung der Aktie ist der Ausbruch über die 200-Tage-Linie intakt und die Chance weiterhin gegeben, dass sich die Tesla-Aktie bis zum Jahresende (aktuelle Performance -6,7 Prozent) noch ins Plus rettet, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,00 EUR +1,04% (04.11.2019, 14:07)