Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,00 Euro -1,66% (15.08.2019, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

213,86 USD -3,66% (15.08.2019, 15:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (15.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit Tesla sei kein Schnitt zu machen? Falsch. Nicht nur bei der Zahl der Auslieferungen fahre Tesla (zumindest hinsichtlich des Wachstums) allen davon. Auch in einer anderen Wertung sei der kalifornische Elektroautopionier unter Führung von Elon Musk einsame Spitze, wie neueste Daten aus den USA jetzt zeigen würden.Tesla zähle längst nicht mehr zu den großen Überfliegern. Zumindest nicht an der Börse. Die Jahresperformance nehme sich mehr als bescheiden aus. Dennoch: Geld zu verdienen, sei mit dem Titel allemal gewesen, wie neueste Daten von S3 Partners zeigen würden: Ihnen zufolge hätten Investoren mit Tesla seit dem Jahreswechsel sagenhafte 2,98 Milliarden US-Dollar verdient. Wie? Indem sie auf fallende Kurse gewettet hätten. AbbVie folge mit großem Abstand. Hier hätten Spekulanten mit Leerverkäufen "nur" 826 Millionen US-Dollar verdient.Ein anderes Bild würden die Auslieferungszahlen des Elektroautopioniers zeichnen, die vor einigen Tagen veröffentlicht worden seien. Demnach habe Tesla im zweiten Quartal 2019 insgesamt 95.356 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Jahr zuvor seien es noch 40.740 gewesen, ein weiteres Jahr zurück nur 22.000. Das Wachstum habe sich damit nicht verlangsamt, sondern sogar noch beschleunigt. Von solchen Wachstumsraten könnten etablierte Konzerne bestenfalls träumen.Spitze beim Wachstum der Auslieferungen - das würden Aktionäre gerne hören. Aber: Der Spitzenplatz in der Liste der größten Gewinner unter Short-Spekulanten ist wenig ruhmreich, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:193,12 Euro -5,17% (15.08.2019, 15:47)