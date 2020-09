Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

423,43 USD -4,15% (17.09.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Trading-Empfehlung der letzten Woche seien für Anleger in nur drei Tagen satte 20 Prozent drin gewesen. Noch am heutigen Handelstag laufe eine Chartformation aus, von der Trader erneut profitieren könnten. Komme es zum Ausbruch, seien wieder bis zu 18 Prozent Gewinn möglich. Darauf sollte man jetzt achten.Im kurzfristigen Chart bilde die Tesla-Aktie seit dem Allzeithoch bei 502,41 Dollar eine symmetrische Dreiecksformation aus. Noch am heutigen Handelstag laufe der Kurs in die Spitze dieser Formation und dürfte in eine Richtung auszubrechen.Aufgrund des überverkauften Stochastik-Indikators und der Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 402,85 Dollar sei ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher. Werde nun die obere Begrenzungslinie bei rund 435 Dollar durchbrochen, sei eine dynamische Bewegung bis zum Widerstand bei rund 462 Dollar zu erwarten. Werde auch diese Hürde überwunden, seien Kurse bis zum Allzeithoch wahrscheinlich.Trader könnten heute eine neue Einstiegschance bekommen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Für konservative Anleger dränge sich dagegen noch kein Neueinstieg auf. Die kurzfristigen Kaufimpulse würden noch keinen nachhaltigen Aufwärtstrend garantieren. (Analyse vom 18.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:373,30 EUR +4,52% (18.09.2020, 14:27)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:374,75 EUR +3,01% (18.09.2020, 14:10)