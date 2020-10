NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

451,25 USD +1,03% (14.10.2020, 15:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla könnte nun endlich wieder Fahrt aufnehmen. Nachdem "Der Aktionär" bereits über einen möglichen Fehlausbruch berichtet habe, sei es vergangene Woche zu einem kleinen Rücksetzer gekommen. Nun scheine sich der Ausbruch aber bestätigt zu haben. Dank eines neuen Kaufsignals könnte eine neue Aufwärtsrally jetzt bevorstehen.Am 1. Oktober sei die Tesla-Aktie aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen. Diese habe sich vom Zwischentief Mitte August bis zum Allzeithoch am 1. September bei 502,49 Dollar aufgespannt. Am Folgetag sei der Kurs zurück an die Begrenzungslinie gefallen und habe diese Marke erfolgreich getestet. Eine starke Aufwärtsbewegung sei aber bisher ausgeblieben.Doch jetzt könnte der Knoten geplatzt sein. Gestern hätten sich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt und damit ein neues Kaufsignal generiert. Hinzu komme, dass die Trendstärke zunehme und dadurch schon bald eine dynamische Bewegung nach oben bevorstehen könnte. Aus charttechnischer Sicht sollte der Kurs dann Angriff auf das Allzeithoch nehmen."Der Aktionär" bleibe bei Tesla nach wie vor positiv gestimmt. Mithilfe eines neuen Kaufsignals könnte die Aufwärtsrally schon in Kürze weitergehen. Dennoch sollte ein Stopp bei 255 Euro für den Fall einer größeren Kurskorrektur gesetzt werden, so Timo Nützel. (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:387,60 EUR +1,97% (14.10.2020, 15:47)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:383,00 EUR +0,86% (14.10.2020, 15:32)