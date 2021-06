XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (25.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der japanische Elektronikkonzern Panasonic habe sein milliardenschweres Aktienpaket am US-Elektroautobauer und Batteriepartner Tesla zu Geld gemacht. Bis Ende März habe Panasonic seinen Anteil an Tesla auf Null reduziert und damit rund 400 Mrd. Yen (3 Mrd. Euro) eingespielt. Das habe Panaconic selbst mitgeteilt.Ein gutes Geschäft: Noch ein Jahr zuvor hätten die Anteile Ende März 2020 nur einen Wert von 81 Mrd. Yen gehabt - der Kurs des kalifornischen Autobauers habe in der Zwischenzeit eine wahre Rally hingelegt. Die Partnerschaft mit Tesla bleibe bestehen, habe es vom Unternehmen geheißen. Die Firmen würden zusammen Teslas Batterie-Gigafabrik im US-Bundesstaat Nevada betreiben.Panasonic habe bereits angekündigt, sich von Tesla unabhängiger machen und auch andere Autobauer als Kunden ins Auge fassen zu wollen. Tesla setze mittlerweile ebenso auch auf Batteriezellen anderer Hersteller. Zudem könne Panasonic das Geld aus dem Anteilsverkauf gut gebrauchen, weil der Konzern den auf Lieferketten spezialisierten US-Softwarehersteller Blue Yonder für 7,1 Mrd. USD übernehmen wolle.Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei habe bereits über den Anteilsverkauf berichtet. Panasonic war 2010 mit rund 30 Mio. USD bei Tesla eingestiegen. Teslas Aktienkurs habe sich allein seit Januar 2020 bis dato mehr als verachtfacht. Die Kalifornier seien mit einem Börsenwert von 655 Mrd. USD mittlerweile der wertvollste Autobauer der Welt. Chef Elon Musk habe zuletzt sieben Quartale in Folge Gewinne vorweisen können.Es scheine fast so, als ob die Verkäufe die Tesla-Aktie eine Zeit belastet hätten und das Papier nun wieder Luft nach oben habe. Charttechnisch präsentiere sich Tesla aktuell stark. Vieles deute mittlerweile daraufhin, dass die Tesla-Aktie ihr Tief bei 565 USD in Form eines Dreifachbodens eingezogen habe. Die nächste wichtige Hürde liege bei 700 USD. "Der Aktionär" bleibe für die Tesla-Aktie bullish, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2021)